Politseinik: meil on viletsa ilmaga vähem tööd tänaval, aga rohkem koduseinte vahel

KÜLM JA TORM PELETAVAD TUPPA: Tartu piirkonna vanem politseikapten Siim Linnard ütleb, et viletsa ilma korral kutsutakse politseinikke rohkem kodudesse ja vähem avalikesse kohtadesse. Foto: Aldo Luud

„Kui jaanipäeval on vihmane ilm, siis mööduvad pühad kindlasti rahulikumalt ning liiklusõnnetusi ja joobes juhte on vähem. Kui ma ise pühade ajal tööl olen, siis ootan ikka kehva ilma, olukord on parem,“ ütleb Tartu politsei piirkonna vanem politseikapten Siim Linnard.