Juhtkiri | Lumi tuli maha… 

Tänavatel on näha suuri ja väikseid sahku. Lund lükkavad nii traktorid kui ka maasturid. Inimesed on võtnud lumelabidad välja ja sotsiaalmeedias on vist rohkem talvevõlumaa pilte kui väljas lumehelbeid. Ja laia lund muudkui sajab. Kõik saab tehtud, kui on teada, et talv on tulekul, tehnika valmis ja lumelabidad varutud.