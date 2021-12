IGIVANA KÜSIMUS: kes peaks kõnniteid puhastama? Tallinna abilinnapea: lumekoristus võiks olla korraldatud nagu prügi äravedu 

Korteriühistute liidu juhatuse liige Urmas Mardi on üle kümne aasta võitlenud, et kõnniteede hooldus oleks kohaliku omavalitsuse kanda. Ta räägib, et korraldasid tänavu ka küsitluse, kus 98% vastanuid olid seda meelt, et kõnniteid peaks korras hoidma omavalitsus. Pooled vastjad ütlesid veel, et on nõus kõnniteid hooldama, kui see neile mõistlikult hüvitatakse. „Kõnniteede korrashoiu kohustus peaks kuuluma neile, kellele omandisse kõnniteed kuuluvad ehk kohalikule omavalitsusele,“ märgib Mardi.