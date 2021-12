AUTOJUHID PAHASED: Narva maantee Toila ristmik muudeti ohtlikumaks! 

Kolme auto osalusel toimunud õnnetuse ühe võimaliku põhjusena nimetasid nii õnnetuses osalejad kui ka juhtumit sotsiaalmeedias aktiivselt kommenteerinud autojuhid seda, et lisaks joobes juhile võis selles oma osa olla ristmiku uuel lahendusel, vahendas „Aktuaalne kaamera“.

„Esiteks oli väga libe ja hooldamata tee. Teiseks on ristmiku lahendus vale. Keset teed on tehtud ohutussaar, samas pole olemas aeglustusrada neile Narva poolt tulijatele, kes tahavad parempööret teha,“ kirjeldas õnnetuses osalenud auto juht Igor.

Ristmiku ümberehitamise eesmärk oli teha Tallinna poolt Toilasse tulijatele vasakpööre turvalisemaks juba enne 2025. aastat, kui seda maanteeosa on plaanis hakata ehitama neljarajaliseks. Narva poolt Toilasse sõitjatele ehk parempöörde tegijatele mõeldud aeglustusraja kaotamise üheks põhjuseks oli selle vähene kasutus.

„Kuna pöörajaid tipptunnil Narva poolt Kõrve-Toila maanteele oli maksimaalselt kaheksa, perspektiivis kümme, siis oleks teinud selle ristmiku ehituse liiga suureks. Teiseks oleks ka üks bussipeatus ja teeületuskoht nihkunud liiklejate jaoks märksa kaugemale. Sellel ristmikul iseenesest on parempööre lahendatud kiire, sujuva maha keeramisena, aga selge on see, et talvel libedaga ta ei ole kiire ja sujuv. Ehk et suund varakult sisse ja võibolla pidurituledega varakult märku anda,“ seletas transpordiameti ida teehoiu osakonna juht Anti Palmi.

Lisaks mitmete ristmike uutele lahendustele on liiklejate meelepaha põhjustanud teedele tekkinud ohutuspostid. Transpordiameti sõnul on see vajalik liikluse rahustamiseks.

„Postid on viimase aja trend. Kipub olema nii, et pidevjoon ega ka topelt pidevjoon möödasõite ei takista, mistõttu peame postikestega liiklejatele märku andma, et see on ohtlik. Siis usutakse,“ nentis Palmi.