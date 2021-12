Seeder: koalitsioon on tekkinud julgeolekuohte alahinnanud, peame enam panustama riigikaitsesse 

Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederi sõnul ei ole koalitsioon suutnud tekkinud ohte adekvaatselt hinnata ning on selgelt alahinnanud vajadust panustada riigikaitsesse ja julgeolekusse. „Isamaa on alates kevadest rääkinud, et üha keerulisemaks muutuvas julgeolekuolukorras on valitsusel vaja tervikkäsitlust, mis puudutaks taristu kiiremat väljaehitamist ajutisele kontrolljoonele ja Eesti seadusandluse muutmist migratsioonisurve ennetamiseks,“ ütles Seeder.