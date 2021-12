Kohus karistas ohvrit peksnud ja vägistanud meest tingimisi vangistusega 

Artjomi süüdistatakse selles, et ta astus mullu 11. oktoobri öösel korteris kannatanuga suguühtesse viimase tahte vastaselt, kasutades vägivalda. Nimelt läks Artjom diivanile magama heitnud naise juurde, sooviga astuda temaga seksuaalvahekorda. Saanud eitava vastuse, hoidis Artjom kinni kannatanu käsi, et takistada vastupanu, lõi vähemalt ühe korra lahtise käega ning ühe korra rusikaga näkku ning kuivõrd kannatanu jätkas vastupanu, lõi Artjom teda korduvalt näkku. Suvel kohtuasja arutanud Harju maakohus mõistis Artjomile ühe aasta ja kaheksakuulise tingimisi vangistuse. Tänaseks on kohtuotsus jõustunud.