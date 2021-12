Kobras varastas Eesti loodusfotograafilt kaamera  

Paar nädalat tagasi hakkas kopratammi juurde paigaldatud kaamera uduseid pilte saatma, aga loodusemees Martin Piispea ei läinud kaugele metsa kohe vaatama, et milles asi. „Iga päev tuli mõni udune pilt,“ ütleb Martin looduskalender.ee-le. Selgus, et kobras tahtis veel ühe tammi ehitada ja haaras ka toomingatüüka järele, mille külge oli paigaldatud kaamera – eks oli hea lähedalt võtta. Kaamera töötas ka risuhunnikus edasi. „Hea, et kaamera sattus tammi välimisse kihti ja mitte muda sisse,“ rääkis Martin looduskalender.ee-le.