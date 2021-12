RIIK, MIS VAJUB VEE ALLA: kalad on mürgised, vili surnud ja kodakondsus müügiks 

„Küsimus on põhimõtteliselt Tuvalu-suguste riikide ellujäämises,“ kuulutas riigi justiits-, kommunikatsiooni- ja välisminister Simon Kofe videokõne vahendusel hiljuti toimunud Glasgow' kliimakonverentsil. Illustreerimaks oma sõnumit, seisis ta kõnepuldi taga põlvini merelainetes. „Need saared olid koduks meie esivanematele, on koduks meie rahvale praegu ja me tahame, et jääksid selleks ka tulevikus.“