Juhtkiri | Vaktsiinikindlustus ‒ oluline tugi 

Kuigi vaktsiinikahjustused on äärmiselt haruldased, sest Eestis kasutatavate ravimite kvaliteet ja ohutus on väga kõrgel tasemel, pole kunagi 100% välistatud juhtumid, et midagi läheb halvasti. Näiteks 30. novembri hommiku seisuga oli Eestis manustatud üle 1,65 miljoni koroonavaktsiinidoosi, millest kõigi võimalike kõrvaltoimete ja vaktsiini ebaefektiivsuse kohta esitati ravimiametile teatisi vaid 0,36% dooside kohta ehk 6017 teatist. Teatisi, milles kirjeldati vähemalt ühte tõsist võimalikku kõrvaltoimet ja mille puhul esines ajaline seos, on veel vähem – 238.

„Meie eesmärk on anda vaktsiinikindlustusega inimestele kindlustunne vaktsineerimise otsuse tegemisel ning toetada inimesi, kui vaktsineerimisel on tõesti esinenud väga haruldane, kuid tõsine kõrvaltoime,“ ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik. „Kui me teame, et ei jää oma murega üksi, on loodetavasti ka julgem tunne vaktsineerimise kasuks otsustada – see on oluline, sest vaktsineerimine päästab elusid.“