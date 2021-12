ÕL MICHIGANIS | Oxfordi kooli tragöödias suri veel üks laps, kohalikud süüdistavad tulistaja vanemaid 

Esimeste ohvrite seas olid 14aastane Hana, 17aastane Madisyn ja 16aastane Tate. Sel nädalavahetusel ja tuleval nädalal toimuvad kõigi nelja lapse ärasaatmised. Kohaliku meedia teatel võitlevad haiglas elu eest veel kaks raskelt viga saanud teismelist. Sügavas šokis kogukond elab neile kogu hingest kaasa. Praegu teadaolevalt ei näi, et tulistaja oma ohvreid välja valis – USA koolid on teatavasti väga suured. Oxfordi keskkoolis (9.–12. klass) käib 1600 õpilast, võimalik, et mõni hukkunu isegi ei tundnud teda.