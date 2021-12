VIDEO PÄÄSTEAKTSIOONIST | TOTAALNE KALAKIRG: vanahärra uppumist pealt näinud mehed olid samuti õhukesele jääle minemas! 

Neljapäeva ennelõunal teatas pealtnägija, et Tartumaal Kastre vallas vajus inimene Aardlapalu karjääri lähedal läbi jää. Päästjad said teadvusetu kalamehe jääaugust kätte ja tõid ujuval päästelaual kaldale. Nad tegid kannatanule südamemassaaži ning kiirabi toimetas ta haiglasse, kus ta aga kahjuks suri. Teade, et Aardlapalu karjääri ja Emajõe vahelises kanalis vajus kalamees läbi jää, tuli häirekeskusele kell 11.08. Tegu on suure alaga, kus rahvas liigub väga harva. Pinnaltpääste varustuses päästjad pidid minema õnnetuspaigani paarsada meetrit jalgsi ja osaliselt ka läbi võsa. Selleks ajaks, kui nad kohale jõudsid, oli kaldast paarikümne meetri kaugusel näha vaid jääauku ja selle kõrval olevat kelku. Kalamees ulpis veel ning päästja sai tema jalast kinni haarata. Tänu kiirele tegutsemisele oli ohver juba kell 11.34 kaldal.