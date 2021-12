KUUEKOHALINE SUMMA! Kui palju läheb maksma suletud kohviku juurde tellitud ööpäevaringne mehitatud valve? 

Terviseamet teatas juba neljapäeval, et koroonapiirangute ignoreerimise tõttu sundsuletud Mem Cafed hakkavad politseinike asemel valvama kiirkorras korraldatud hankega leitud turvamehed. Ühe valvaja peale kulub tunnis 22 eurot. Nüüdseks on selgunud, et kohviku juures hakkab korraga patrullima sama palju turvamehi kui seal oli politseinikke: neli. Seega läheb nende peale tunnis 88 ja ööpäevas juba 2112 eurot.