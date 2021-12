SUUR TÜLI HAMBARAVITURUL: kas sissesõitnud arstid rikuvad patsientide hambaid? 

„Loomulikult on nende kutseoskused võrreldes meile harjumuspäraste metoodikatega natuke teisest puust, pehmelt väljendades. Neid on õpetatud teistmoodi nägema, diagnoosima, ravima, ravimetoodikaid kasutama. See on teistsugune maailm, teistsugune ravi, kui seni Eestis on tehtud,“ räägib CityMedi hambaravi omanik Meeme Mõttus, kes on eestlaste suid ravinud juba üle 25 aasta. „Selle tagajärjel, kolleegidega vesteldes ja ise oma praktikas nähes, on lihtsalt probleeme. On olnud ka eluohtlikke probleeme. Milleks selline jama?“