Georg Malvius | Punane roos 

Lavastasin aastaid tagasi Tallinna linnahallis muusikali „Oliver!“. Sain selle eest koguni aasta parima lavastaja auhinna! Mõni nädal pärast esietendust saabus mu kodusele aadressile anonüümkiri ja seal seisid lapseliku käekirjaga kirjutatud read: „Tere. Aitäh, et tegite mu elu paremaks. Kartsin pärast etendust tulla aitäh ütlema, aga siin on see punane roos, mille kavatsesin üle anda.“ Ümbrikus oli kuivatatud roos ja mul on see tänini alles – pean seda hetke oma artistikarjääris kalliks!