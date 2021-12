FOTOD | Tartu Näituste messikeskuse tegi reedel uksed lahti jõululaat 

“Kaubavalik on seinast-seina,“ ütleb Jõululaada projektijuhi Annika Pettai-Urbel. „Loodame, et häid maitseelamusi ja toredaid kingiideid leiab Jõululaadalt ka nõudlikum klient. Laadal on esindatud kodumaine toit ja jook, käsitöö, keraamika, ilu- ja tervisetooted, jõulukaunistused, kodudekoratsioonid ja palju muud.