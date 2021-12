6 KINGIIDEED tõelisele ilu- ja tervisegurmaanile! 

Ivybearsi vitamiinid. Euroopa kõige müüdumad kummikaru vitamiinid on imemaitsvad ning sealjuures 100% taimsed, gluteeni- ja sojavabad ning valmistatud ilma kunstlike magusainete- ja maitsetugevdajateta. Valikusse kuuluvad juuksekasvu kiirendavad kummikarud, multivitamiini kompleks ning kollageeni ja hüaluroonhappe vitamiinid. Ivybearsi vitamiinid on klientide lemmikud tänu mõistlikule hinnale ja tõeliselt hea maitsele.

Luksuslik Innovatis Christmas Box kinkekomplekt. Innovatis sarja tooted on paljude kasutajate südamed võitnud, sest taastavad juuste struktuuri, annavad kauni sära ning sügavniisutavad. Sellesse kaunisse komplekti kuuluvad Innovatis Luxury Anti-Age šampoon kahjustatud juustele, Innovatis Sublime Luxury Fluid juukseõli-seerum puhta keratiiniga ning Luxury Diamond parfüüm. Ideaalne kingitus naisele, emale või õele, kelle jaoks on oluline juuste eest hoolitseda.

Vita-Age Aurum Self-Tanning Drops. Toode annab koheselt kuldse ja särava jume, niisutab ja taastab nahka ning on kõigele lisaks veel vananemisvastase toimega. See on iga naise must have talvisel ja rõskel perioodil!