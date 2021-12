Ingrid Sembach-Hõbemägi | Überpalka katku ajal 

Omavalitsus pole aga asi iseeneses, vaid toimib maksumaksjate toel ja kokkuleppel. Ei maksa unustada, et alles eelmisel aastal kaotasid kümned tuhanded inimesed oma sissetulekud. Tänavugi on küsimus töökohtade säilimises, ettevõtjad teevad ellujäämiseks suuri jõupingutusi, kõigil see ei õnnestugi. Selles kontekstis mõjub vallajuhtide ülekuldamine nendesamade ettevõtjate taskust tuleva maksurahaga otsekui teisest reaalsusest. Näidake mulle eraettevõtjat, kes tõstab töötajate palka hoobilt vähemalt 20 protsenti ja nelja aastaga lausa 50 protsenti! Me kõik oleme kannatlikult kriisiga toimetulekusse panustanud. Kes poleks palgatõusu väärt?

Olukorras, kus energiakandjate ja toiduainete hinnad pidurdamatu hooga kõrgustesse sööstavad (valitsus, miks te midagi kasvõi käibemaksu langetamise osas ette ei võta?), on lihtsalt ülbe käivitada avaliku sektori palgaralli. Varsti tulevad ka riigikogu liikmed palgalisa nõudma ja miks mitte peaministergi, kelle vastutus on määratult suurem kui vallajuhil. Nad kõik on seda väärt, kuid kontekst nihkub paigast. Kas meil maksumaksjatena on võimalik ülal pidada avalikku sektorit, mille palgakasv ületab igasuguse mõõdutunde? Kui püsikulud kasvavad, kas ei satu tulevikus löögi alla avalike teenuste kättesaadavus, sest maksuraha lihtsalt ei jagu. Kas valijatelt küsiti mandaati selliseks palgatõusuks ja ka võimalikuks tulevaseks maksutõusuks, sest olemasolevast rahast jääb peagi puudu? Õiglane oleks peeglisse vaadata ja teha kiiremas korras seadusemuudatus, mis arvestaks reaalsusega ning laseks palku muuta üksnes järgmise vallavolikogu koosseisu tarvis, nagu riigikoguski on. Siis saab ka valija otsustada, kas ta jaksab ülal pidada nii hinnalisi vallajuhte või oleks sama kvaliteetset juhtimist võimalik saada ka mõistlikuma hinna eest, sest kõrge enesehinnang ja hea valitsemine ei käi alati käsikäes.