EESTLANE ON KURI! Toidupoes ostupulti võttes vahib vastu vene keel! 

Oktoobrikuus esitatud kaebuse järgi häiris klienti Prisma kauplustes ostupuldi registreerimise süsteem. Prismas on süsteem nimelt selline, et kui klient on valinud ekraanil näiteks vene keele, siis on ekraanil kuvatav teave venekeelne seni, kuni järgmine klient valib menüüst teise keele. Seega on uue kliendi saabudes ekraanil eelmise kliendi tehtud keelevalik.