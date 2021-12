Ringkonnakohus: koroonaviiruse antikehad ei anna vaktsineeritutega samu õigusi

Teatavasti on Tallinna halduskohus andnud esialgse õiguskaitse paarikümnele inimesele, kellel on tuvastatud koroonaviiruse läbipõdemist tõendavad antikehad, vabastades need isikud koroonapassi esitamise kohustusest. Vabariigi valitsus on pidanud selliseid kohtumäärusi ebaõigeks ja kõik need vaidlustanud ning saavutas eile erandite tühistamise.

Tallinna ringkonnakohtu määrus on lõplik ja seda ei saa rohkem vaidlustada. Üldse on Vabariigi valitsuse üldkorraldusi, millega on kehtestatud koroonaviiruse leviku tõkestamise piirangud, vaidlustatud ligi poolsada korda ning kaebajaid on kokku neljasaja ringis. Vabariigi valitsus on kõikidele kaebustele vastu vaielnud. Esimesi sisulisi lahendeid piirangute õiguspärasuse kohta on oodata uue aasta alguses.