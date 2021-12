Kuidas valida nutikat jõulukinki, millest on saajal päriselt kasu? 

Kolmas aspekt kingi tegemise valemis on lähtuda sellest, mis on inimesel igapäevaselt küljes ehk mida ta kannab. Siin võib silmas pidada nii riideid kui aksessuaare, olgu need riietuse osadeks või eraldiseisvateks vidinateks. Nii näiteks ei möödu täna enam päeva, kui me ei kasutaks kõrvaklappe või nutikella, mis on osaks meie igapäevasest välimusest nii kodus kui tööl. Siinkohal tuleks kindlasti arvestada taas kingisaaja maitse ja stiiliga ning pidada silmas, et paljud aksessuaarid, nagu näiteks isegi uued nutikellad Huawei Watch GT 3 on saadaval nii naistele kui meestele mõeldud eri mudelitena. See võimaldab täita korraga mitut eesmärki, mis nutikella kinkimise korral tähendab võimalust kinkida korraga funktsionaalne kell, suhtlusvahend, esteetiline personaalse välimusega aksessuaar igapäevase garderoobi jaoks ning samas ka vahend tervise monitoorimiseks.