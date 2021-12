Politsei palub kaasabi Põhja-Tallinnas kadunud 77aasta Reeda otsimisel 

Neljapäeva öösel sai politsei teate, et Põhja-Tallinnas on alates kella 17 kadunud Reet, kes lahkus oma kodust Vabriku tänaval ja liikus Balti jaama suunas. Reet ei ole koju naasnud ja tema asukoht on seni teadmata. Oma terviseseisundi tõttu ei pruugi naine ümbritsevat tajuda ning võib sattuda ohtu. Reet ei võtnud kodust lahkudes kaasa rahakotti ega mobiiltelefoni.