Juhtkiri | Koroonavaktsiin kaitseb ka lapsi 

Nagu täiskasvanute puhulgi on vaktsineerimise ohud ja kõrvalmõjud väiksemad võrreldes haiguse endaga. Süstekoha valu ja väsimus on väiksem lõiv kui võimalik pikema-aegsem tervisekahjustus koroonaviirusega nakatumise tulemusel. Laste puhul lisandub ka pandeemia sotsiaalne mõju, sest just nende vaimsele tervisele on pikk eneseisolatsioon ja distantsõpe kõige kurnavamalt mõjunud. Sama puudutab ka perekonnasisest eri põlvkondade vahelist suhtlust. Kui seni on soovitatud kas hoolikalt läbi mõelda või suisa hoiduda koos lastega vanavanemate külastamisest, siis lisaks vanaemade-vanaisade vaktsineerimisele annab ka laste kaitsepookimine nendevahelisele suhtlusele lisaturvatunde.

Kindlasti on lapsevanemaid, kes pärast 20.detsembrit avanevat laste kaitsesüstimise võimalust kohe kasutama tõttavad. Kuid vaktsiinivastaste kõrval on ilmselt veel rohkem neid, kes vajavad otsuse langetamiseks lisainfot ja võimalike kahtluste hajutamist. Sestap on oluline juba eelpool viidatud diskussioonide kvaliteet – et selgituste jagamine ei koonduks netiavarustesse isehakanud suunamudijate kätte, vaid juhtroll oleks ikka selle valdkonna spetsialistide käes.