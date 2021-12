SÄH SULLE „JÕULUKINKI“! Toiduhinnad hakkavad üles kruvima 

HKScan Estonia teade oli vaid stardipauk. Hinnarallit on ette valmistatud juba pikemat aega, sest koroonapandeemia tõttu on tootjatel raskem hankida kõikvõimalikke abimaterjale. Hagu annavad energiahinnad, mis purustavad aina uusi rekordeid. Praegu, kui talv pole oma tõelist palet veel näidanud, pole oodata, et hinnad astuksid sammu tagasi. Vastupidi! Nii ongi tootjad endi sõnul olukorras, kus kõik võimalikud kokkuhoiukohad on kasutatud ning nüüd tuleb pöörduda kliendi poole.