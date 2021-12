Küsimus | Miks peab Tallinna maksumaksja kinni maksma koolibussiliinid Viimsi vallast? 

Andres Harjo, Tallinna Transpordiameti juhataja: Koolibussid on nendel marsruutidel sõitnud juba mitmeid aastaid. Marsruutide valik tehti lähtuvalt kesklinna koolides õppivate õpilaste, kelle elukohad jäävad naaberomavalitsustesse, elukohtadest. Koolibussiteenuse eesmärk on muuta õpilaste liikumist iseseisvamaks ja lapsevanemast sõltumatumaks ja seeläbi vähendada ka autostumist linnaruumis. Koolibussiprojekt on naaberomavalitsuste koostööprojekt ja rahastamine toimub samuti mõlemapoolselt. Lisaks maksavad naaberomavalitsused oma õpilase Tallinna koolis käimise eest ka pearaha. Nii, et väide, nagu kannaks Tallinn kulutusi üksi, ei vasta tõele.