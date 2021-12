VIDEO | Keit Pentus-Rosimannus: vajame idapiiri väljaehitamiseks veel 22,5 miljonit eurot

Vaata videopilti pressikonverentsist siit!

Statistikaamet teatas sel nädalal, et Eesti majandus kasvas kolmandas kvartalis 8,6%, mis on neli protsendipuntki suurem kui meie lähinaabritel.

Koroonaviiruse levik on peaaegu kuu aega vähenenud: eelmisel nädalal vähenes nakatumine 23% ja haiglasse sattunute arv 20%. Riik sai oranžilt ohutasemelt üle minna kollasele. Omikrontüve tõttu peavad kümnest riskiriigist saabujad end kohustuslikus korras testima, see korraldus kehtib vähemalt kaks nädalat. Riskiriikidest saabuvad vaktsineerimata inimesed peavad jääma isolatsiooni kümneks päevaks või kuueks päevaks kahe testi tegemisel. Vaktsineeritud ja läbipõdenud inimesed isolatsiooni jääma ei pea, kui nad teevad kohe PCR-testi, mille tulemus on negatiivne.

Paljudel inimestel saabub varsti tõhustusdoosi aeg. Üle 84% hoolekandeasutuste elanikest ja 78% töötajatest on saanud tõhustusdoosi. Hoolekandeasutuste elanikud moodustasid kõikidest nakatunutest vaid 1,4% ja hospitaliseeritutest 1,9%. Koolides on testimisel ja vaktsineerimisel positiivne mõju. Laste nakatumine on 33% pealt langenud 5% peale, kuna testimise tõttu nopitakse nakatunud varakult välja. 10% kõigist nakatumistest on toimunud õppeasutustes. Üldhariduskoolides on üle 80% vaktsineeritud.

Valitsus jätkab arutelu Eesti seisukohtade üle, mis puudutab Euroopa kliimaõigustikku. Üks otsus puudutab kliimameetmete sotsiaalfondi loomist, mis puudutab inimesi, kes on vähem kindlustatud. Eesti on toetanud süsiniku piirimeetme kehtestamine, mis tähendab, et kui samas sektoris on konkureeriv ettevõte, kes soovib siseneda Euroopa Liidu turule, siis tema süsinikujälge arvestatakse toote hinnas.