Tallinnas on Mustamäe teel ja Soo tänaval veeavariide tõttu liikluspiirangud

Pilt on illustratiivne.

Tallinnas Mustamäe tee 106 juures toimuvad veetorustiku avariitööd, mistõttu muudetakse avariipiirkonnas liikluskorraldust, teatab Tallinna Vesi. Liiklejatele on suletud kaks Mustamäe poole suunduvat sõidurida. Üks kesklinna poole suunduv sõidurida muudetakse vastassuunaliseks, mis tagab läbipääsu autoliiklusele avariipiirkonnas. Samuti toimuvad Tallinnas Soo 26 (Soo ja Vana-Kalamaja nurk) juures veetorustiku avariitööd, mistõttu on piirkonnas autoliiklus alternatiivsele sõidutrajektoorile suunatud. Ümbersõidumarsruudile on suunatud ka liini nr 3 autobuss.