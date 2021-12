VIDEO | Tallinna järgmise aasta eelarve kogumaht on üle miljardi euro

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul jätkub tänavu jõudsalt alanud majanduse taastumine prognooside järgi ka järgmisel aastal. „See tähendab muu hulgas tööhõive ja palkade oodatust kiiremat kasvu, mis kasvatab ka linnale laekuva üksikisiku tulumaksu summat,“ ütles Kõlvart. „Teiselt poolt on linnal kavas linnasüsteemi töötajate palgatõus, sealhulgas kasvavad haridus-, kultuuri- ja spordiasutuste ning noortekeskuste töötajate palgad. Tõstame õpetajate ning kultuuritöötajate palga alammäära saja euro võrra, samuti on kavas suurendada sotsiaaltöötajate ning bussi-, trolli- ja trammijuhtide palku.“

„Tallinna investeeringute maht kasvab tuleval aastal tänavusega võrreldes peaaegu kaks korda. Märkimisväärne osa sellest on investeeringud rohepöördesse, mis tõstavad tallinlaste elukvaliteeti ja on tulevikku suunatud. Need on investeeringud keskkonnasõbralike busside ja trammide soetamiseks, parkide rajamiseks ja uuendamiseks ning linnaruumi muutmiseks jalakäija- ning ratturisõbralikumaks. Investeeringud kultuurivaldkonda suurenevad samuti hüppeliselt ja eelkõige tähendab see linnateatri, botaanikaaia ja loomaaia ehitustöid. Tervishoiuvaldkonna investeeringute mitmekordistumine on seotud Tallinna haigla projekteerimistöödega. Oleme linnaeelarve reservi planeerinud ka miljon eurot COVID-19 leviku tõkestamise meetmeteks,“ lisas Kõlvart.