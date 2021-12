KUNI EURO VÕRRA KALLIMAKS: Elroni piletihinnad kerkivad uuest aastast ligi 10 protsenti

Elron põhjendab pressiteates, et seni on püütud hoiduda rongipiletite hinnatõusust, kuid kuna nii diislikütus kui ka elektrihind on juba pikka aega stabiilselt kasvanud, siis mõjutab sisendhindade kallinemine ka rongiliiklust. „Seetõttu oleme paratamatult sunnitud hindu tõstma,“ tõdes Elroni juhatuse esimees Lauri Betlem.

Riigi dotatsioon Elroni tegevuskuludeks on järgmisel aastal 30 miljonit eurot. Aastaga kasvab see 2,6 miljonit eurot, mis aga ei kata rongifirma sõnul täielikult sisendite kallinemist.

Kui seni on Elron püüdnud hinnatõusu vältida, siis nüüd on üldisel hinnatõusul otsene mõju ka rongiliikluse teenusepakkumisele, mistõttu kallinevad Elroni rongipiletite hinnad keskmiselt 9,5%,“ selgitas Betlem, lisades, et hinnatõus arvestab juba tänast sisendhindade kallinemist kui ka uue aasta kulude prognoosi.

Pileti hind linna lähiliikluses suureneb 10-40 senti ning pikematel liinidel keskmiselt ühe euro võrra. Jätkame 2019. aastast ekspressrongides kehtinud nõudluspõhist hinnastamist ehk soodsamad piletihinnad on vähem sõidetavatel väljumisaegadel.

Seega on rongist ostes näiteks Tallinna-Rapla või Tallinna-Aegviigu ehk nelja tsooni pileti maksimaalseks uueks hinnaks praeguse 3,4 euro asemel 3,7 eurot ning Tallinna-Tartu ekspressliinil senise 12,5 euro asemel 13,6 eurot. Kehtima jäävad ka piletisoodustused ehk näiteks veebist ette ostetud pilet on kuni 15% soodsam ning rongi piletimasinast ostes 10% soodsam, kui pileti ostmine rongist klienditeenindajalt.