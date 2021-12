Ära kuluta asjatult: mõistliku hinnaga disainerkaubad! 

Legendaarsed Itaalia moemajad on nutikas valik, et hea hinnaga luksuslik välja näha. Miks? Lisaks põhibrändile on MAX MARA-l mitmeid teisi rõivasarju, mis pakuvad mõõduka hinnaga stiilseid rõivaid: SPORTMAX, WEEKEND MAX MARA, MAX & CO, MAX MARA LEISURE.