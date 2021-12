Eakal patsiendil vale jala amputeerinud Austria kirurg sai trahvi 

43aastane kirurg tegi saatusliku vea tänavu mais Austria keskosas asuvas Freistadti haiglas. Enne operatsiooni märgistas ta lõikuseks hoopis patsiendi terve jala. Viga märkas ta alles kaks päeva pärast operatsiooni. Kirurg märkis, et tema vea põhjustas „inimlik eksimus“. Ta üritas kohtus oma tegu õigustada ja väitis, et viga oli operatsioonisaali kontrollahelas, vahendab The Guardian.