KUNI 20 KRAADI KÜLMA: nädala lõpus paugub pakane 

Neljapäeva, 2 detsembri öö hakul jõudis saartele lumesadu, mis laieneb hommikuks üle mandri lõunaosa. Tuul pöördub itta ja kirdesse ning paisub saartel tugevaks ja teeb tuisku. Õhutemperatuur langeb -8..-12, sisemaal selgema taeva all -15°C ümbrusse. Lund sajab ja tuiskab enam Eesti lõunapoolses osas, õhtu poole laienevad lumepilved ka põhja poole. Õhutemperatuur on -2..-4°C-st Lääne-Eestis -5..-8°C-ni idapoolsetes maakondades.



Reedel liigub madalrõhkkond üle Läti edasi Venemaale ja selle serva mööda lisandub meile lund ja tuiskab. Puhub tugev põhjakaare tuul. Õhtu poole jääb sajuhooge harvemaks ja ka tuul vähehaaval nõrgeneb ning pöördub läänekaarde. Õhutemperatuur on -1..-6, öösel Kirde-Eestis kuni -9°C ja samal ajal Kagu-Eestis ning tuulele avatud rannikul võib 0°C lähedale tõusta.



Laupäeval on üürikeseks tõusva õhurõhu foonil lumehooge hõredalt ja harvem ning viivuks näeb ka selgemat taevast. Tuul rahuneb. Õhumass on külm ja temperatuur on öösel -3..-9°C piires, hommikuks langeb selgineva taeva all 10°C-st paar-kolm kraadi madalamale, päeval ei tõuse, vaid püsib samal tasemel.



Pühapäeval tugevneb Põhja-Euroopa kohal kõrgrõhuala, samal ajal laieneb Kesk-Euroopast madalrõhkkond servaga Läänemere poole ning ida- ja kirdetuul tõuseb uuesti tugevaks. Tänastel andmetel aga selle sajupilvede serv Eestini ei ulatu. Küll aga võib lund sadada pilvedest, mis veel jäävaba mere- ja lahevee kohal tekivad ja rannikule liiguvad, suurem on tõenäosus Hiiumaa ja mandri põhjarannikul. Kirdevoolus jõuab Eestini arktiline õhumass. Õhutemperatuur langeb hommikuks -12..-17°C-ni, üksnes tuulele avatud rannikul jääb -10°C-st kõrgemale, päev tõusu ei too, vaid pärastlõunal muutub ilm veel külmemaks.



Esmaspäeval suundub kõrgrõhkkond Põhja-Euroopast Venemaa kohale ja selle servas püsib meie ilm suurema sajuta, vaid üksikuis paigus pudeneb nõrka lund. Vastasseis madalrõhkkonnaga aga püsib ning ida- ja kagutuul on tugev. Õhutemperatuur langeb öösel sisemaal -20°C ümbrusse, tuulele avatud rannikul kuni -10°C, päeval tõuseb -10..-15°C-ni, saarte rannikul on veidi pehmem.