Kriminaaluurimise alla sattunud Narva poliitiku asemik on samuti kriminaalse minevikuga 

Sergei Gorlatš lubas hiljuti, et peatab uurimise ajaks volikogu liikme volitused. Nüüd on ta meelt muutnud ja kavatseb volikokku jääda, on kirjutanud ERR. Varem on Põhjarannik kirjutanud, et valimisliit Katri Raigi nimekiri esitas häälteostus kahtlustatava Gorlatši asemel Narva linnavolikogu esimehe kandidaadiks Jakovlevi.