Milliseid narkoaineid Tallinnas ja Narvas süstitakse? 

Viimased uuringud näitavad, et veel mõni aasta tagasi Eestis katkuna levinud fentanüül pole enam süsititatavate narkootikumide seas levinud. Läinud kevadel tehtud uuring paljastab, et Tallinnas ja Narvas läheb süstlast otse veeni peaasjalikult amfetamiin ja alfa-PVP ehk tänavakeeli UFO. Kevadel tehti Eestis tervise arengu instituudi (TAI) eestvedamisel esmakordselt uuring, mis keskendus kasutatud süstalde sisu analüüsile. Uuring korraldati Tallinnas ja Narvas. Uuringu kokkuvõttes on kirjas, et uuringu käigus analüüsiti 185 kasutatud süstalt ja need valiti välja juhuslikult. TAI narkomaania ja nakkushaiguste ennetamise keskuse juht Aljona Kurbatova ütleb, et uuringus tuli tõesti välja, et fentanüüli on küll oluliselt vähem, kuid tänavatelt see päris kadunud pole.