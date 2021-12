FENTANÜÜLI ASEMEL UFO: loe, milliseid narkoaineid Tallinnas ja Narvas süstitakse 

IKKA TARVITATAKSE: hoolimata sellest, et Eestis on viimase pooleteise aasta jooksul olnud hulga piiranguid, pole uimastite tarvitamine eriti vähenenud.

Läinud nädalal teatas politsei, et Eestis leviv MDMA on hiljaaegu tapnud kaks noort, kellest üks oli 18aastane ja teine 20. Eesti pole küll enam Euroopa narkosurmade edetabeli tipus, kuid arenguruumi on: läinud aastal suri mõnuainete tõttu 31 inimest, kellest enamik oli aineid segamini tarbinud. Üks surmajuhtum oli seotud koguni kaheksa eri aine tarvitamisega.