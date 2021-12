Von der Leyen: peaksime hakkama mõtlema kohustusliku vaktsineerimise peale 

Vaktsineerituse tase on euroliidus üsna kõikuv. Mõned riigid on ka läinud kas osalise või täieliku vaktsineerimiskohustuse teed. Näiteks Austria kohustab veebruarikuust kõiki üle 12aastaseid inimesi end vaktsineerima, Kreeka aga hakkab trahvima üle 60aastaseid elanikke, kel süst saamata. Ka Tšehhi president Miloš Zeman leiab, et vaktsineerimiskohustus võib olla vajalik meede. Euroopa Liidus tervikuna on Covidi vastu täielikult vaktsineeritud umbes 66 protsenti elanikkonnast, ent mõnes riigis pole koroonavastast kaitset saanud pooledki inimesed.