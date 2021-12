Juhtkiri | Ajutine püsiv teadusnõukogu 

Ei ole kellelgi kristallkuuli, mis oskaks täpselt ette öelda koroona lõppu. Nagu professor Irja Lutsar tabavalt on öelnud, tema saab välja tuua ainult temale teadaolevaid fakte. Kindlalt saab ta öelda, et iga pandeemia on otsa saanud ja näiteks viimane katk kestis tema teada seitse aastat.

Esialgu õhinapõhiselt missioonitundest ellu kutsutud teadusnõukogu vajab värskendust. Kui koroonakriisi alguses oli vaja nõu kiiresti ja keegi midagi ei teadnud, siis nüüd on vaja stabiilsemat formaati, et nii nõukoja liikmed kui ka valitsus teaks, millise panusega arvestada, millised on nõukoja õigused ja kohustused. Praeguseks on selge, et see tervisekriis pole sprint, vaid maraton. Ka on esialgsed teadusnõukojale antud ülesanded lahendatud.

Vaja on stabiilsemat formaati, et iga uus tüvi ei tekitaks paanikahoogu. Tuleb igati nõustuda president Alar Karisega, kes ütles, et enam ei saa koroonalaine saabuda sama ootamatult kui esimene lumi autojuhtidele: et lörtsi juba tibab, aga rehvid on ikka vahetamata.

Ka ei ole mõeldav, et nõukoja liikmed sama koormusega jätkavad. Alguses oli tõesti vaja rohkem panustada, kuid pikalt sellise mahuga tegutsemine väsitab meeletult. Sest lisaks nõu andmisele on nõukoja liikmed pidevalt avalikkuse tähelepanu all, selgitavad, analüüsivad ja üritavad ka oma nn põhitööd teha.