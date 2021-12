Jüri Ratas Elvis Braueri kohviku ümber toimuvast: poliitiliselt laetud aktsioonide najal me sellest kriisist välja ei saagi 

„Ühe pealinna kohviku ümber toimuv peab meid kõiki mõtlema panema ja seda enamat kui, kas halb on selle pidaja või meie politsei. Minu küsimused on, millal lõpuks mõistame, et meievahelistest sõnakatest vastuseisudest võidab vaid koroonaviirus? Et eesliinil rügavate kaasmaalaste ründamine krutib kõigest pingeid veelgi üles? Et poliitiliselt laetud aktsioonide najal me sellest kriisist välja ei saagi?“ pärib ta.

Ratase sõnul tegutsevad nii politsei kui terviseamet kehtiva õiguse raames. „Ühiskondliku toimimise lähtekohaks on kokkulepe lähtuda ettekirjutatud reeglitest. Mõned neist võivad meeldida enam, mõned vähem. Kui aga keegi otsustab reeglitest mitte kinni pidada, siis politseil ja terviseametil ei ole võimalust mitte reageerida…“

Ratase sõnul tegutsevad nii politseinikud kui terviseameti töötajad ka emotsionaalselt laetud olukordades asjatundlikult, sestap tuleks neid tänada ja tunnustada.

„Pea kahe kriisis elatud aasta järel väärime me kõik, et see lõpuks selja taha jääb ja me oma riigis rahulikult edasi elame. Üheskoos. Rahulikult. Tervelt. See eeldab igalt ühelt meist kolme lihtsat tegu. Esiteks, jääme inimlikuks ja väärikaks. Meie tervise ja turvalisuse kaitsel töötavad kaasmaalased oskavad seda. Suudame ka meie.“