Ismile.ee e-poe TOP 5 kingisoovitused, mis teevad saaja kaunimaks! 

Beaming White firma tooted vastavad Euroopa regulatsioonidele ja nõuetele, seega on need Su tervisele ohutud ja turvalised.

Swedish Nutra kollageen 10 000 kalast on üks maailma juhtivaid keha turgutavate toitainete ning vitamiinide tootjaid. Kollageen 10 000 kalast on vedelal kujul kollageenisisaldusega jook, mis soodustab kollageeni sünteesi ja sisaldab vajalikke vitamiine ja toitaineid (näiteks C-, B5- ja B6-vitamiinid). Vedelal kujul kollageen imendub sinu organismi kõige efektiivsemalt!