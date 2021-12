REPORTAAŽ | Protestid koroonareeglite rikkumise tõttu suletud kohviku ees jätkuvad: „Siin on ikka riigipööret vaja!“ 

Tõenäoliselt pole kellelegi üllatus, et eestlased ei ole liiga agarad protestijad. Seetõttu tekibki kõiki kohalikke meeleavaldusi kajastades üsna kiirelt tõdemus, et pea kõik protestijad on juba nägu- või lausa nimepidi tuttavad. Terviseameti korraldusel teisipäeval suletud kohviku juurde kogunesid meeleavaldajad kohe uudise levides ning pärast öörahu jätkasid protestimisega ka kolmapäeval.