PILVE TAGANT PAISTAB VALGUSKIIR? Meditsiiniõdede nappus võtab suuna paranemise poole 

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna kinnitab, et järgmisel aastal võetakse õppima 80 meditsiiniõde rohkem kui tänavu. Erinevate kursuste peale kokku on siis õendust õppimas korraga 600 tudengit. 2023. aastal on plaan õppekohtade arv tõsta 700-le, kuid sellega kaasneb palju lisakulusid. Ministri sõnul kavatseb ta selleks küsida valitsuselt lisaraha. Ta lisab, et iga kriis toob välja nõrkused ja koroona on näidanud, et õdesid on tervishoiusüsteemis puudu.