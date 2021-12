Iga inimene saab teha tahteavalduse elundite loovutamiseks 

Doonorelund siiratakse alati patsiendile, kellele see kõige paremini sobib ja kellel on sellest eeldatavalt kõige rohkem kasu. Seepärast ei räägi me elundisiirdamise kontekstis kunagi „järjekorrast“, vaid „ootelehest,“ sest elundi saajat ei määra mitte oodatud aeg, vaid elundi sobivus. Võib juhtuda, et siirdamiseks sobiv elund õnnestub saada juba samal päeval, kuid võib minna ka aastaid.

Tahteavalduse kudede ja elundite surmajärgseks loovutamiseks võib teha iga inimene. Inimese vanus ega haigused ei ole tahteavalduse täitmisel takistuseks. Elundi siirdamise võimalikkuse otsustab pärast isiku surma igal konkreetsel juhul vastava eriala arst. Kui isik pole eluajal oma tahet väljendanud, on raviasutus kohustatud võimaluse korral välja selgitama surnud isiku sellekohase tahte isiku lähedastelt.

Eestis on täna elundidoonorluse tahteavalduse digilugu.ee keskkonnas täitnud vaid 2,3% täiskasvanutest ning meie eesmärk ühiskonnana on jõuda vähemalt 10%-ni elanikkonnast. Samas ei ole protsendi tõstmine eesmärk iseeneses. Oluline on jõuda punkti, kus iga Eestis elav inimene väärtustaks elundidoonorlust kui hindamatut heategu ning mõistaks nii enda kui lähedaste rolli selles protsessis.

KUIDAS TÄITA TAHTEAVALDUST?

Soovitame vormistada tahteavalduse patsiendiportaalis, siis on kindel, et sinu otsus on õigeaegselt arstidele kättesaadav.

Elektroonilise tahteavalduse täitmiseks: