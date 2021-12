Pereterapeut: lähedastel on lihtsam, kui olete elundidoonorluse otsusest rääkinud  

Kaks aastat tagasi sotsiaalministeeriumi tellimusel korraldatud elundidoonorluse uuringust selgus, et Eesti elanike seas on nende osakaal, kes on oma lähedastega elundidoonorluse teemal suhelnud, Euroopa madalaimate hulgas (17%). Suure tõenäosusega on selle põhjuseks hirm teadmatuse ees, sest surm on meie kontrolli alt väljas. Samas on surma (vältimise) teema alati inimese jaoks üks olulisemaid mõttekohti olnud. Me üritame justkui saavutada surematust – nii füüsiliselt kui muude vahendite kaudu. Me tahame, et midagi püsivat jääks meist maha. Meie eluiga pikeneb ning meditsiin panustab sellesse, et inimesed võimalikult kaua elaksid. Ometi ei ole meie kontrolli all see, millal me sureme. Ühel hetkel peaks iga inimene enda jaoks selgeks mõtlema, mis on elu ja surma mõte ja tähendus ning aktsepteerima oma surelikkuse fakti – seda rahulikumalt on siis võimalik elada.