Kohus lõpetas VEB Fondi asjas menetluse 

Kaebuse esitasid Pärnu Kalur ja Tartu lihakombinaat. Alternatiivselt taotlesid kaebajad riigikogu või Eesti riigi kohustamist võtta vastu otsus kaebajatele reaalse kahju hüvitamise ja väljamaksmise kohta, selgitas Tallinna halduskohtu pressiesindaja Anneli Vilu. Riigikogu võttis küll 15. veebruaril 2015 vastu otsuse, et VEB Fondi sertifikaatide omanikele hüvitatakse sertifikaatidega tagatud nõuded SA VEB Fond likvideerimismenetluse raames, kuid kaebajate hinnangul ei ole see otsus kohane kaebajatele soovitud hüvitise saamiseks. Riigikogu otsustas 1993. aastal pärast seda, kui endine NSV Liidu välismajanduspank külmutas Põhja-Eesti Aktsiapanga ja Balti Ühispanga varad, et koondab panganduskriisi ärahoidmiseks osa Eesti pankade klientide nõuded loodavasse riiklikku VEB Fondi. Selle sammuga jäid nende pankade kliendid isiklikust rahast ilma, samal ajal kui kommertspangad jätkasid tegutsemist.