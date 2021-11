Koroonareegleid rikkunud kohviku sulgemine kujunes mölluks: „Kas teie südamed on kuradist nii läbi imbunud?“ 

Politsei ja terviseamet sulgesid eile ennelõunal Kalamajas asuva MÉM Cafe, mille omanik on tuntud koroonaskeptik Elvis Brauer. Oma otsuses tugines terviseamet nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadusele (NETS), mis annab õiguse sulgeda asutusi ja piirata nende tegevust, kui see on vajalik nakkushaiguse leviku tõkestamiseks. Terviseamet tegi korduvalt ettevõttele ettekirjutisi ja määras mitmel korral ka sunniraha, ent midagi ei aidanud: kohvik jäi oma tegevuses jonnakaks ja ei järginud reegleid. Niiviisi ei olnudki terviseametil muud võimalust, kui lõpuks musklit näidata ja kohvik sulgeda.