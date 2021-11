Juhtkiri | Kolm surnud vanurit ‒ juhtub 

Tore, ühes hooldekodus on vigadest õpitud. Aga kuidas on lood teistes? Kui hooldekodus jäävad inimesed hooletusse, siis kes vastutab? Kas hoolekodu juhtidelt peaks nõudma mingit hoolduspädevust, enne kui nad ametisse astuvad? Ehk oleks viimane aeg hooldekodude teema süstemaatiliselt üle vaadata, et tagada võimalikult hea hooldus?

Me kõik saame vanaks ja iga aastaga on vanu inimesi üha rohkem. Igavene analüüsimine ei paista olukorda lahendavat. Vaja on radikaalset muutust. Läbiv probleemide allikas tundub olevat hooldajate puudus. Kuidas seda lahendada? Kindlasti aitab motiveeriv palk ja ilmselt on sektoreid, kus automatiseerimine ja digiteerimine aitab oluliselt vähendada töökäte vajadust. Robot suudab edukalt pükse kangast välja lõigata, hästi toimivad IT-süsteemid vähendavad inimtööjõunõudlust, kuid hooldekodud vajavad inimesi, kes eakate eest hoolitsevad.