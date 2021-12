ÕL VIDEO | HÜLJATUD EESTI: kõhedad ja katakombe meenutavad Astangu tunnellaod on täis süngust ja ajalugu 

Et süngevõitu tunnelitest rohkem teada saada, sõitsime külla Jaak Juskele, mehele, kes on nendes katakombe meenutavates tunnelites palju käinud ja seal asjahuvilistele ka ajalootuure teinud. Juske sõnul on need laskemoonalaod on tegelikult osa Eesti sõjaajaloo suurimast ehitusprojektist.