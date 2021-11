LÄBIRÄÄKIMISED KÄIVAD: mis saab valitsuse teadusnõukojast? Krista Fischer: olulisi muutusi on vaja! Tanel Kiik: mõtleme järgmistele aastatele 

Koroona-asjus valitsust nõustava teadusnõukoja liikmete lepingud lõppevad uuel aastal – ja mis saab edasi? Kas nõukoda on veel vaja? Millises rollis ja töömahuga? Viimased kuu aega on nõukoja liikmed ja valitsuse esindajad selle üle läbirääkimisi pidanud. Teadlased elavad teadmisega, et nende oskusteave on jätkuvalt vajalik, kuid muutunud vormis ja mahus.