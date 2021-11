EPSTEINI LAHUTAMATU KAASLANE: kurikuulsa pedofiiliavõrgustikuga seostatud Ghislain Maxwell peab end patuoinaks 

Esmaspäeval algas New Yorgis endise Briti seltskonnadaami Ghislain Maxwelli kohtuprotsess. Teda süüdistatakse alaealiste tüdrukute kupeldamises ja aktiivses osalemises kurikuulsa USA ärimehe Jeffrey Epsteini pedofiiliavõrgustikus. Naine eitas karme süüdistusi ja väitis, et kuna Epstein on surnud, üritatakse süüd tema kaela veeretada.