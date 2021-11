VIDEO | SPIOONIKIVI: venelased töötasid välja kavala luureroboti 

Kiviks maskeeritud spiooniseade on Vene kadettide sõnul oluliseks vahendiks positsioonisõjas. Väikese lemmiklooma suuruse roboti sisse on peidetud kaamera ja see võib roomikute abil liikuda ka rohtukasvanud maastikul, vahendab The Moscow Times. „See võib tulla kasuks kaevikusõjas – tänu maskeeringule ja suutlikkusele positsioone vahetada,“ teata Venemaa kaitseministeeriumi uudistekanal Zvezda. Liikumisanduriga robot aktiveerub väidetavalt iga väiksemagi liikumise korral. Inimesest operaator peab „spioonikivi“ juhtimiseks olema vähemalt kahe kilomeetri raadiuses.