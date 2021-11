ELEKTER KAOB, FILMID PÕLEVAD, TAKKAPIHTA VEEL KOROONA! PÖFFi pealik Tiina Lokk: tegelikult on meie õnn, et oleme kogu aeg olnud kriisis!

Foto: Kollaaž (2 × PÖFF, Erlend Štaub, 2 × Aron Urb / Black Nights Film Festival | Flickr)

„Tiina Lokk on ainus naine maailmas, kes on A-kategooria filmifestivali eesotsas ja kes suutis vaatamata pandeemia põhjustatud raskustele kuulsa festivali Balti riikides läbi viia,“ tõdes kevadel ajakiri Variety, mis tõstis Tiina Loki mõjukate naiste edetabelisse. See mõju on kogunenud 25 PÖFFi-aastaga, mille jooksul on olnud tõuse ja mõõnu ning ka õnneliku lõpuga kriisiolukordi. Mis mõlgub filmifestivali direktoril meeles aasta kõrghetkel? Mis on olnud PÖFFide kõige-kõige-kõigemad hetked?